موقف صيام مرضى ضيق الصمام الأورطي والشرايين التاجية.. وتحذير من الجبنة الرومي والقديمة

كتب - عمر صبري:

قالت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، دكتوراه طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، أستاذ التغذية العلاجية، بقسم التغذية وعلوم الأطعمة المركز القومى للبحوث، إنه ممنوع الصيام في حالات الذبحة الصدرية الحادة وجلطة القلب الحديثة، أو ضعف كفاءة عضلة القلب، وكذلك ضيق الصمام الأورطي مما يسبب أعراض اختلال نبضات القلب.

وأكدت دكتوراه طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، أستاذ التغذية العلاجية، بقسم التغذية وعلوم الأطعمة المركز القومى للبحوث، أنه يسمح لمرضى الشرايين التاجية المزمنة وحالتهم الصحية مستقرة وكفاءة القلب جيدة الصيام، مع التأكيد على المرضى بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج.

ونصحت أستاذ التغذية بإضافة الثوم إلى الأطعمة يخفض ضغط الدم، مع العلم أنّ أكله نيئاً أكثر فائدة، وتناول المكسرات غير المملحة، وممارسة التمارين الرياضية كالمشي وصلاة التراويح.

كما نصحت بالحد من استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالملح مثل الجبن الرومي والجبن القديمة والمش والزيتون والمخللات والأطعمة المدخنة والمعلبات الجاهزة والكاتشب والهامبورجر و الصوص الجاهز مثل صويا صوص الباربيكيو والأسماك المملحة الفسيخ والرنجة والملوحة ومكعبات الشوربة والسجق والمكسرات المملحة والمقرمشات و المكرونة سريعة التحضير.

وتابعت: إذا شعرت بالجوع تناول حفنة من المكسرات الغنية بالمعادن التي تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع حيث يعتبر تناول كمية صغيرة من المكسرات غير المملحة يومياً جزءا هاما من العلاج الغذائي لضغط الدم المرتفع، وتناول الفواكه المجففة مثل القراصيا الزبيب أو العنب المجفف المشمشية و لكن بكميات قليلة أو تناول الفواكه الطازجة.

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