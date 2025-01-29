قرار جديد بتحمل مصروفات 36 طالبًا بعد تعليق منح "الوكالة الأمريكية"

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، موافقة مجلس أمناء الجامعة على تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه 36 طالبًا من أبنائها الدارسين وتوفير كافة المخصصات المالية والمصروفات الدراسية لهم بعد قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخاص بتعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.

وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أنه يوجد 36 دارسًا بجامعة بدر بالقاهرة حاصلين على تلك المنح وهم في مراحل دراسية وبرامج مختلفة في العديد من كليات الجامعة.

وقالت الجامعة إنها تطمئن أبنائها الطلاب بأنها سوف تتحمل مسؤوليتها المجتمعية تجاههم وتوفر لهم كافة المخصصات المالية والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لهم وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد ترأس مساء الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، والدكتور إيهاب عبدالرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بنظام "أونلاين".

وناقش الاجتماع مشكلة الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.

وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة، موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).