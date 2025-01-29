"الأعلى للجامعات" يفتح الباب لعضوية اللجان العلمية والمحكمين لأعضاء هيئة التدريس

كتب- عمر صبري:

قرر المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين في الدورة الخامسة عشرة (2025-2028) وذلك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية التي حصلت على التصنيفات الدولية.

وأوضح المجلس أن ذلك لآخر خمس سنوات قبل التقدم، وذلك طبقا لما جاء بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 28/1/2024 بشأن اللجان العلمية.

وذكر أنه سيتم التقدم اعتباراً من 1/2/2025 اضغط هنا.

وينتهي الخميس 6 مارس المقبل.

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