بنسبة 80%.. رئيس اللجنة الرئاسية لصحة المرأة يكشف نسب نجاح لقاحات أورام عنق الرحم

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن مكافحة سرطان الثدي هي معركة من أجل المساواة والكرامة ومستقبل أفضل.

وأضاف خلال المؤتمر الدولي السابع عشر لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي بجامعة عين شمس، أنه لأول مرة سيتم تناول موضوع "أول لقاح مصري للوقاية من الأورام"، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو إنجاز علمي يعد سبقًا كبيرًا في مجال مكافحة السرطان.

وأشار الغزالي إلى استضافة البروفيسور أحمد عاشور، الأستاذ بجامعة أكسفورد ومدير مختبر خلايا سرطان المبيض، الذي سيعرض أحدث التطورات العلمية لتطوير لقاح علاجي لأورام المبيض باستخدام تقنيات الطب الشخصي.

وتابع: ويهدف هذا البحث إلى فتح آفاق جديدة لعلاج الأورام، بما يتيح تجنب الجراحات الوقائية في الحالات الوراثية التي تعاني من طفرات جينية.

وأكد الغزالي أن نجاح اللقاحات الوقائية في الحد من الإصابة بأورام عنق الرحم يعزز الآمال بإمكانية تحقيق نجاح مماثل من خلال اللقاحات العلاجية لبعض الأورام مثل المبيض والرئة، خاصة عند الاكتشاف المبكر.

وحول الذكاء الاصطناعي، أكد هشام الغزالي دمج هذه التقنية في مجالات متعددة، مما يتيح التشخيص المبكر للأورام، والتنبؤ باحتمالية تكرار الإصابة، ومدى استجابة المرضى للعلاج، وهو ما يساهم في تحسين الخطط العلاجية.

وفيما يتعلق بالعلاج المناعي، أشار إلى أن التطور المذهل في علاج أورام عنق الرحم، حيث أظهرت النتائج استجابة بنسبة تتجاوز 80% في المراحل المتأخرة، مع خفض معدلات الوفاة والمضاعفات بنسبة الثلث مقارنة بالعلاجات التقليدية، كما أثبت العلاج المناعي فعاليته في سرطان بطانة الرحم، حيث ساهم في منع تطور الحالات بمعدل الضعف مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي.

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