"ريهايدرو".. فريق طلابي بهندسة المطرية يفوز في مسابقة قادة المناخ

كتب - عمر صبري:

حقق فريق "ريهايدرو" من كلية الهندسة بالمطرية فوزًا مستحقًا في المرحلة النهائية من النسخة الثانية لبرنامج قادة المناخ، وذلك خلال التقييم النهائي الذي أُقيم بمقر المجلس القومي للمرأة.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، على رأسهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات وعضو المجلس القومي للمرأة، والنائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والمهندسة سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة العالمية للمناخ ومستشارة الرئيس المصري للسياسات المستدامة، والسيدة غادة توفيق، مستشارة محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: "هذا الفوز يؤكد تميُّز طلاب جامعة حلوان وقدرتهم على المنافسة على المستوى الوطني. نحن فخورون بأبنائنا الذين يقدمون حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم".

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية هندسة المطرية، أن فوز فريق "ريهايدرو" يعكس المستوى المتميز للتعليم الهندسي في الكلية وقدرة طلابها على تطوير حلول عملية للتحديات البيئية. وأضاف: "سنواصل دعم أفكار وإبداعات طلابنا التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

يُذكر أن برنامج "قادة المناخ" يُقام تحت رعاية وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى دعم أفكار ومشروعات الشباب والأنشطة الطلابية الموجهة لمواجهة المشكلات البيئية المختلفة.

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