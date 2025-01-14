برامج الدراسات العليا تمهيدي دكتوراه في جميع تخصصات كلية البنات جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس استمرار فتح باب التقديم برامج الدراسات العليا دكتوراه في جميع تخصصات كلية البنات جامعة عين شمس حتى الخميس المقبل.

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للأداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس استمرار فتح باب القبول والتقديم لتمهيدي الدكتوراه للفصل الدراسي الثاني في جميع الأقسام والتخصصات والدراسات المتخصصه بالكليه والمتمثلة في جميع مجالات وأقسام الكليه المختلفه الأدبية والعلمية والتربوية حتى الخميس المقبل.

وأضافت أن ذلك يتم عبر التقديم الإلكترونى من خلال الرابط المعلن ثم التقديم مباشرة إلى إدارة الدراسات العليا ويأتي ذلك في إطار رؤية واهتمام الجامعة برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بالبحث العلمي وخدمة المجتمع والباحثين وطلاب الدراسات العليا في مصر والخارج في كافة المجالات الدراسية.

من ناحيه أخرى، أوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بدء امتحانات برامج الدبلوم المهني والماجستير والدكتوراه بالأقسام التربوية.

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