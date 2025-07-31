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تظلمات الثانوية العامة 2025.. هل يمكن أن تؤدي لخفض درجات الطالب؟

11:34 ص الخميس 31 يوليه 2025

الثانوية العامة 2025

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كتب- أحمد الجندي:

ارتفعت معدلات البحث من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور مؤخرًا بشأن احتمالية خفض درجات الطالب في حال تقدمه بتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تظلم الطالب على نتيجة مادة دراسية لا يؤدي بأي حال إلى تقليل درجات الطالب، موضحة أن الهدف الأساسي من عملية التظلم هو التأكد من حصول الطالب على كل ما يستحقه من درجات.

وشددت الوزارة، على أن درجات الطالب لا تنتقص إذا لم يثبت وجود خطأ في التصحيح أو جمع الدرجات، مضيفة أن النتيجة تظل كما هي في حالة عدم ثبوت أحقية الطالب بدرجات إضافية.

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