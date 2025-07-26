اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني بالقاهرة 2025

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025 بجميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وسط استعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية لتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن الاستعدادات اكتملت داخل مقار اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية، بهدف ضمان انضباط سير الامتحانات وتوفير الراحة النفسية للطلاب والمراقبين.

وشددت مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بعدم منع أي طالب من أداء الامتحان، مع تيسير الإجراءات داخل اللجان، مشيرة إلى أهمية منع اصطحاب الهواتف المحمولة إلى مقار اللجان، وإعلان جداول الامتحانات في أماكن واضحة لجميع الطلاب.

كما شددت"إبراهيم" على الالتزام بمعايير الجودة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومراعاة السرية الكاملة في جميع مراحل العمل، داعية مديري عموم الإدارات التعليمية إلى المرور اليومي على اللجان، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأوضحت أن الامتحانات تُجرى وفقًا للجداول المعلنة، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من اليوم السبت 26 يوليو حتى الثلاثاء 29 يوليو 2025، بينما يخوض طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (وما يعادلهم) الامتحانات حتى يوم الأربعاء 30 يوليو.

وتُعقد امتحانات طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادله) من 26 يوليو حتى 31 يوليو، وطلاب النقل الإعدادي المهني حتى 30 يوليو، في حين انتهت بالفعل امتحانات النقل الثانوي الفني التي أقيمت خلال الفترة من 12 حتى 24 يوليو الجاري.

أما طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادلهما)، فتُعقد امتحاناتهم من السبت 26 يوليو وحتى الخميس 31 يوليو 2025، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية، بالإضافة إلى طلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم المهني، من السبت 9 أغسطس وحتى الأربعاء 13 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضاً:

تظلمات الثانوية العامة 2025- الموعد والرسوم والخطوات

قبل غلق باب التقديم.. الشروط وأهمية اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية

300 جنيه لكل مادة.. بدء استقبال تظلمات الثانوية العامة 2025 الأسبوع المقبل