شروط التحويل بين المدارس 2026..تعرف على جميع التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التحويل بين المدارس بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي المقبل 2025-2026، ما دفع عددًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب للبحث عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بعملية التحويل والإجراءات المطلوبة.

الرسوم المقررة لطلبات التحويل 2025

حددت الوزارة قيمة رسوم التحويل بين المدارس 2025-2026 بمبلغ 100 جنيه عن كل طلب يتم تقديمه، كما يُسدد هذا المبلغ لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك من خلال مكاتب البريد أو باستخدام أي وسيلة دفع إلكترونية رسمية معتمدة من قبل الوزارة.

شروط التحويل بين المدارس 2025-2026

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التحويل بين المدارس 2025-2026، بهدف ضمان العدالة والشفافية، وقد جاءت الشروط كما يلي:

ضرورة التزام الطالب أو الطالبة بالمربع السكني المحدد طبقًا لمحل الإقامة.

يُشترط أن تكون هناك أماكن متاحة في المدرسة المراد التحويل إليها.

ترفض الوزارة استلام أي طلبات تحويل ورقية، ويُشترط تقديم جميع الطلبات حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للتحويلات.

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