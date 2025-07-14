مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026 -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا حول نظام سداد المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2026، موضحةً القواعد المنظمة للدفع حسب نوع المدرسة التي كان الطالب ملتحقًا بها خلال المرحلة الإعدادية.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب المقبولين بهذه المدارس المتخصصة ملزمون بتحمل النفقات الفعلية التي يتم إنفاقها عليهم، وفقًا للتقديرات التي تحددها اللجنة التنفيذية العليا المعنية بإدارة مدارس المتفوقين، على أن يتم السداد بالعملة المحلية؛ الجنيه المصري.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن المصروفات الدراسية تختلف حسب الخلفية التعليمية للطالب.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

يلتزم الطلاب الملتحقون سابقًا بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بسداد مبلغ 5000 جنيه مصري كمصروفات سنوية أثناء دراستهم في مدارس المتفوقين.

ويسدد الطلاب القادمون من المدارس الخاصة (عربية أو لغات)، نفس قيمة المصروفات الدراسية التي دفعوها بمدارسهم الخاصة خلال آخر سنة دراسية في المرحلة الإعدادية؛ بشرط تقديم إيصال رسمي يحمل شعار الجمهورية معتمد من الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة الخاصة التي درس بها الطالب، ويتم تطبيق هذا النظام خلال جميع سنوات الدراسة في مدارس المتفوقين، في حين أن طلاب المدارس الدولية، يُطلب منهم سداد النفقات الدراسية الفعلية بقيمة 30 ألف جنيه مصري عن كل سنة دراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الطلاب الملتحقين بمدارس المتفوقين مطالبون أيضًا بسداد قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذي يحصل عليه الطالب، ويتم تحديد هذه القيمة من قِبل اللجنة التنفيذية العليا المسؤولة عن إدارة تلك المدارس.

وشددت الوزارة على أنه لن يُسجل الطالب في المدرسة ما لم يتم سداد المصروفات المطلوبة، ويُمنح الطالب مهلة أسبوعين فقط من تاريخ إعلان نتيجة القبول لتسديد المبلغ المستحق، وفي حال عدم الالتزام بالدفع خلال هذه المهلة، يتم تحويل الطالب تلقائيًّا إلى إحدى المدارس التابعة لنظام التعليم العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ولي الأمر لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها في حال قرر الطالب التحويل من المدرسة بعد انتهاء السنة الدراسية، مهما كانت الأسباب.

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