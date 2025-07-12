ما الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة؟.. خبراء يوضحون

كتب- حسن مرسي:

ناقش برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC تفاصيل نظام البكالوريا الجديد في فقرة خاصة، وذلك في ظل حالة الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار البرلمان للتعديلات المتعلقة به.

وأوضحت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن النظام الجديد لا يُلغي الثانوية العامة، بل هو خيار إضافي أمام الطلاب، ويمنحهم مرونة أكبر في اختيار التخصصات والمسارات الدراسية، بالإضافة إلى تعدد فرص التقييم والامتحانات.

وأشارت الصحفية نيفين شحاتة، المتخصصة في ملف التعليم، إن نظام البكالوريا الجديد لا يمثل عودة للنظام القديم الذي كان يُعرف بـ"البكالوريا"، بل هو نظام حديث يعتمد على التوسع في فرص التخصص وتعدد طرق التقييم، مشيرة إلى أن الفكرة ليست في المسمى، ولكن في المحتوى الذي يحمله هذا المسمى.

وأضافت مؤكدة أن الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي مع بداية العام الدراسي الجديد، سيكون لديهم خيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي الذي لا يزال قائما، وبين نظام البكالوريا، الذي وصفته بأنه أقرب إلى الشهادات الدولية مثل الـIG والنظام الأمريكي، حيث يتيح للطلاب دراسة مواد تخصصية تؤهلهم مباشرة للالتحاق بكليات بعينها، إلى جانب مواد أساسية عامة.

و أكد الخبير التربوي د. عاصم حجازي أن نظام البكالوريا يدعم تطوير مهارات التفكير النقدي والتخصص المبكر، ويتماشى مع التحول العالمي نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.