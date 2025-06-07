تعليمات مهمة من " التعليم" لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحيًا يتناول الإرشادات الأساسية التي يجب أن يلتزم بها طلاب الثانوية العامة 2025 خلال الإجابة في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية، سواء على مستوى الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد، بهدف ضمان التنظيم والدقة في عملية التصحيح.

تنظيم ورقة الامتحان وتوزيع الأسئلة

أوضحت الوزارة أن الامتحانات تشمل نوعين من الأسئلة؛ أولها أسئلة اختيار من متعدد "موضوعية" يتم الإجابة عنها باستخدام كراسة البابل شيت، والنوع الثاني أسئلة مقالية يتم التعامل معها بالطريقة المعتادة في كراسة الإجابة.

كما يستخدم نظام البابل شيت كوسيلة لتحديد الإجابة الصحيحة من خلال تظليل دائرة مطابقة للإجابة المختارة في كراسة الامتحان، وتُخصص رموز محددة للإجابات، حيث تستخدم المدارس العربية الحروف (أ، ب، ج، د)، بينما تعتمد مدارس اللغات الرموز (m، b، c، d).

أكدت الوزارة على أنه ممنوع تمامًا استخدام أي أدوات تصحيح مثل الكوريكتور (المزيل الأبيض) داخل لجان الامتحان، وفي حالة ارتكاب الطالب خطأ في أحد الأسئلة، فإن الطريقة الوحيدة لتعديله هي وضع علامة (×) واضحة على الاختيار الخاطئ، ثم إعادة تظليل الإجابة الصحيحة مرة أخرى بنفس القلم الأزرق، على أن يتجنب الطالب ترك أكثر من اختيار مظلل داخل نفس السؤال.

و شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية كتابة الطالب بياناته الشخصية بدقة قبل بدء الإجابة، والتي تشمل: الاسم بالكامل، اسم المدرسة، الإدارة التعليمية، اسم المادة، ورقم نموذج الأسئلة، مع تظليل الدائرة التي تشير إلى رقم النموذج.

نظام النماذج واللغة المعتمدة

بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية، فإن نماذج الامتحانات تأخذ رموز (أ، ب، ج، د)، أما مدارس اللغات، فيُستخدم فيها النظام الرمزي (m، b، c، d). وتعد هذه النماذج أساسية لفهم ترتيب الأسئلة وطريقة الإجابة الدقيقة، مؤكدة على كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك على الجانب الأيسر من ورقة الإجابة.

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