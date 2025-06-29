حل امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

ينشر "مصراوي" حل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الأحد، ضمن ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024- 2025، وسط حالة من الانضباط والإجراءات الأمنية والرقابية المكثفة داخل لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وتوصل غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لرصد وتتبع الصور التي تم تداولها مؤخرًا عبر جروبات الغش الإلكتروني، ويُزعم أنها تخص امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الذي تم توزيعه صباح اليوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

وتعمل فرق الرصد التابعة للوزارة على التحقق بدقة من مدى صحة الصور المنتشرة؛ للتأكد مما إذا كانت بالفعل جزءًا من الامتحان الذي يخضع له طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم، أم لا.

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