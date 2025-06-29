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طلاب ثانوي بالفيوم يشتكون من صعوبة الإنجليزي: فى مستوى الطالب المتفوق

02:42 م الأحد 29 يونيو 2025
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الفيوم – حسين فتحى:

اشتكى أغلب طلاب الثانوية العامة بالفيوم، من صعوبة أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، والتى وصفوها بأنها فى مستوى الطالب المتفوق.

الطالب أحمد محمد سعيد، يرى أن امتحان مادة اللغة الأنجليزية جاء فى غاية الصعوبة، خاصة الجزء المتعلق بالقطعة، حيث عجز معظم الطلاب عن الإجابة عن هذا الجزء.

وقال كل من الطالب يوسف حسن، ومصطفى محمد صلاح، إن سؤال واحد فقط جاء من النموذج الاسترشادي الخاص بالوزارة، وباقى الأسئلة جاءت صعبة.

وأضاف الطالب سيد عبد السلام، أن معظم الطلاب فشلوا فى ترجمة سؤال القطعة، والتى تحتاج الى طلاب مدارس اللغات و ليس التعليم العام، وطالب بإعادة النظر فى درجات هذا السؤال.

ويشير الطالب أحمد حسن زكى، أنه أول مرة يرى أشوف سؤال المقال بهذه الصعوبة طوال حياتى.

وقال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية و التعليم بالفيوم، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان اللغة الانجليزية بلغ 19 ألفًا 45 طالبا وطالبة فى 41 لجنة منهم لجنة للمكفوفين.

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