خبير تكنولوجي: أجهزة الغش أصبحت ذكية.. وتفتيش اللجان لا يكفي

كتب- أحمد الجندي:

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر طالبًا بالثانوية العامة وبأذنه سماعة بلوتوث صغيرة الحجم، في أثناء قيام أحد الأشخاص بمحاولة إخراجها باستخدام "ملقاط"، وهو المشهد الذي فتح باب التساؤلات حول إمكانية تسلل أدوات غش ذكية ومتطورة إلى داخل لجان الامتحانات رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الحارثي، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، إن بعض سماعات البلوتوث المستخدمة حاليًا في الغش يمكن توصيلها بأجهزة متقدمة مثل الساعات الذكية أو هواتف مزودة بشرائح اتصال مخفية في الملابس أو الجيوب، ما يصعّب مهمة الكشف عنها أثناء التفتيش التقليدي.

وأوضح الحارثي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك تقنيات غش حديثة لا يمكن اكتشافها بسهولة حتى بأجهزة تفتيش دقيقة، مشيرًا إلى أن بعض هذه السماعات صغيرة جدًا لدرجة يصعب رؤيتها أو التعرف عليها.

وأضاف الخبير التكنولوجي أن مواجهة هذه الوسائل المتطورة تتطلب حلولًا استباقية، أهمها قطع الإشارات اللاسلكية داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات، باستخدام أجهزة "تشويش" فعالة، حتى لا يكون هناك اتصال بين السماعات داخل اللجنة وأي أجهزة خارجها.

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