إغماء وانهيار عصبي.. نقل طالبتين للمستشفى بسبب الفيزياء في الدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، نقل طالبتين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بعد تعرضهما لحالة إغماء وانهيار عصبي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

ووقعت الحادثة أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد رشاد بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، حيث تم نقل الطالبتين بواسطة سيارات الإسعاف المتمركزة في محيط اللجان لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتباينت آراء الطلاب بشأن الامتحانات، إذ أعرب عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية عن استيائهم من صعوبة امتحان الفيزياء، لا سيما السؤال "ج"، فيما اشتكى بعض طلاب الشعبة الأدبية من طول امتحان التاريخ وضيق الوقت المخصص للإجابة.

في السياق ذاته، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بيانًا أكدت فيه أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة ميدانية مكثفة، حيث ترأس المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أعمال غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحانات.

وأشار البيان إلى أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحاناتهم اليوم في مواد الفيزياء، والتاريخ، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) لطلاب STEM، واللغة الأجنبية الأولى للمكفوفين، مؤكدًا انتظام العملية الامتحانية تحت إشراف ميداني من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية، تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تجاوزات.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الفيزياء بلغ 54,229 طالبًا وطالبة، بينما تقدم لامتحان التاريخ 9,402 طالبًا وطالبة، وأدى 67 طالبًا وطالبة من مدارس STEM اختبار اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 4 طلاب مكفوفين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى.