إعلان

إغماء وانهيار عصبي.. نقل طالبتين للمستشفى بسبب الفيزياء في الدقهلية

02:08 م الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طلاب الثانوية العامة
  • عرض 4 صورة
    طلاب الثانوية العامة
  • عرض 4 صورة
    طلاب الثانوية العامة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية – رامي محمود:

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، نقل طالبتين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بعد تعرضهما لحالة إغماء وانهيار عصبي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

ووقعت الحادثة أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد رشاد بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، حيث تم نقل الطالبتين بواسطة سيارات الإسعاف المتمركزة في محيط اللجان لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتباينت آراء الطلاب بشأن الامتحانات، إذ أعرب عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية عن استيائهم من صعوبة امتحان الفيزياء، لا سيما السؤال "ج"، فيما اشتكى بعض طلاب الشعبة الأدبية من طول امتحان التاريخ وضيق الوقت المخصص للإجابة.

في السياق ذاته، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بيانًا أكدت فيه أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة ميدانية مكثفة، حيث ترأس المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أعمال غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحانات.

وأشار البيان إلى أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحاناتهم اليوم في مواد الفيزياء، والتاريخ، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) لطلاب STEM، واللغة الأجنبية الأولى للمكفوفين، مؤكدًا انتظام العملية الامتحانية تحت إشراف ميداني من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية، تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تجاوزات.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الفيزياء بلغ 54,229 طالبًا وطالبة، بينما تقدم لامتحان التاريخ 9,402 طالبًا وطالبة، وأدى 67 طالبًا وطالبة من مدارس STEM اختبار اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 4 طلاب مكفوفين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الدقهلية إغماء وانهيار عصبي نقل طالبتين للمستشفى الفيزياء مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الفيزياء كسرتنا نفسيًا.. دموع وانهيار بين طلاب الثانوية بالمنوفية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)