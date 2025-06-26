معلم تاريخ: امتحان اليوم شامل ومنظم وفي متناول الطالب المتوسط

كتب- أحمد الجندي:

قال هارون عبدالله، معلم خبير في مادة التاريخ، إن امتحان مادة التاريخ الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم جاء بصورة منظمة وشاملة، وعبّر عن ارتياحه لمستوى الأسئلة وتنوعها، مؤكدًا أن الامتحان كان متوازنًا ويمثل كافة أجزاء المنهج الدراسي.

وأوضح عبدالله في تصريحات لـمصراوي، أن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة، وتم تصميمها بما يتناسب مع مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف أن امتحان التاريخ تميز بالتنوع في الأسئلة وعدم التركيز على جزء معين من المنهج، مشيراً إلى أن الانطباع العام عن الامتحان جيد جدًا.

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