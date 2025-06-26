إعلان

معلم تاريخ: امتحان اليوم شامل ومنظم وفي متناول الطالب المتوسط

01:23 م الخميس 26 يونيو 2025

طلاب الثانوية العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

قال هارون عبدالله، معلم خبير في مادة التاريخ، إن امتحان مادة التاريخ الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم جاء بصورة منظمة وشاملة، وعبّر عن ارتياحه لمستوى الأسئلة وتنوعها، مؤكدًا أن الامتحان كان متوازنًا ويمثل كافة أجزاء المنهج الدراسي.

وأوضح عبدالله في تصريحات لـمصراوي، أن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة، وتم تصميمها بما يتناسب مع مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف أن امتحان التاريخ تميز بالتنوع في الأسئلة وعدم التركيز على جزء معين من المنهج، مشيراً إلى أن الانطباع العام عن الامتحان جيد جدًا.

اقرأ أيضاً:

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني

21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة امتحان التاريخ معلم تاريخ الثانوية العامة 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)