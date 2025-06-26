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إصابة طالبة ثانوية بتشنجات أثناء أداء الامتحان فى قنا

12:19 م الخميس 26 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيبت طالبة ثانوية عامة بتشنجات حادة، اليوم الخميس، أثناء أدائها الامتحانات داخل لجنة بنات بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة طالبة تدعى ز.ر.ف، 17 عاما بحالة تشنجات داخل لجنة الثانوية بنات بمركز أبوتشت.

بدورها نقلت سيارة الإسعاف الطالبة المصابة إلى مستشفى أبوتشت العام لتلقي العلاج، وأخطرت الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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