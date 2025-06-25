تجديد تعاقد "التعليم" مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة مدارس النيل

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة فروع مدارس النيل المصرية الدولية الخمسة، وهي: (العبور – أكتوبر – قنا – المنيا – بورسعيد)، وذلك لمدة عام جديد يبدأ من 1 يوليو 2025 وينتهي في 30 يونيو 2026، بنفس الشروط والأسعار المتفق عليها في العام السابق 2024 – 2025.



ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استقرار واستمرار تطوير المنظومة التعليمية داخل مدارس النيل المصرية، والتي تُعد من المدارس النموذجية التابعة للوزارة، وتُقدّم مناهج متميزة تجمع بين الهوية الوطنية والمعايير الدولية.



كما يُجسد القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى دعم وتطوير مرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يضمن تحسين جودة التعليم، وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب للحصول على تعليم حديث يلبي متطلبات العصر، ويرتقي بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.







