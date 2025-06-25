رابط رسمي.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان بالاسم ورقم الجلوس

أسوان – إيهاب عمران:

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 76.9%.

كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88%، ونتائج الشهادات الإعدادية للمكفوفين، الصم وضعاف السمع، وفصول التلمذة الصناعية بنسبة نجاح 100%.

وأكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 27,927 طالبًا وطالبة موزعين على 189 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ولخدمة أولياء الأمور والطلاب، يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن بالاسم أو رقم الجلوس من خلال: الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على فيسبوك، أو عبر الرابط المباشر لبوابة أسوان الإلكترونية: هنا