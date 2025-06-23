اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف

تُعلن بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من اللواء أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المصدر، أن النتيجة ستُنشر عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، مع الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في مختلف الإدارات التعليمية، فور الانتهاء من الإجراءات النهائية للاعتماد.

يُذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 30,324 طالبًا وطالبة، موزعين على 165 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات الثمانية على مستوى المحافظة.

وجرت أعمال الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل أي مشكلات تعيق سير اللجان، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والتنسيق الدائم مع غرف المتابعة بالإدارات التعليمية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.