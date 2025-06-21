نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. فتح باب التظلمات بالقاهرة غدًا

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت إشراف سماح إبراهيم، مدير المديرية، فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت المديرية أن التظلمات ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، وتستمر لمدة أسبوعَين كاملَين، تنفيذًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 313 وتعديلاته بشأن تنظيم عملية التظلم من نتائج الامتحانات.

وأشارت المديرية إلى أن تقديم التظلمات سيكون من خلال الإدارات التعليمية التابعة لكل مدرسة، بحيث يتوجه ولي الأمر أو الطالب إلى الإدارة التعليمية التابع لها؛ لتقديم طلب التظلم وفقًا للإجراءات المقررة.

اقرأ أيضًا:

قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026

بدل يصل لـ 1770 يورو شهريًا.. شروط التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه

وقت بدل ضائع لطلاب الثانوية.. وإشادة بقرار "التعليم" بشأن تأخر توزيع الأسئلة