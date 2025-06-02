وزير التعليم يكشف تعديلات المناهج في العام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل كاملة تتعلق بخطة الوزارة لتحديث المناهج الدراسية، موضحًا الخطوات التنفيذية التي تُتخذ حاليًا لتطوير المحتوى التعليمي بما يتماشى مع المعايير التعليمية الدولية الحديثة.

بروتوكول تعاون مع اليابان لتحديث الرياضيات

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرًا، إلى توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني تهدف إلى تطوير منهج مادة الرياضيات ليتوافق مع النسخة اليابانية من المنهج، مؤكدًا أن هذا التطوير لن يفرض أي أعباء مالية إضافية على الدولة أو أولياء الأمور.

تعديل شامل في مناهج اللغة العربية والدينية والدراسات الاجتماعية

وأوضح وزير التعليم أنه تم إجراء تعديلات جوهرية على المحتوى العلمي الخاص بمناهج اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، وذلك للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي، بالتعاون مع شركات تعليمية متخصصة، وبدون تحميل وزارة التربية والتعليم أي تكلفة مالية.

مباحثات لتحديث مناهج العلوم والبرمجة مع اليابان وكوريا

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة دخلت في مفاوضات موسعة مع الجانب الياباني لتحديث منهجي العلوم والبرمجة، إلى جانب فتح قنوات تواصل مع الحكومة الكورية الجنوبية لتطوير منهج مادة العلوم بشكل أكثر حداثة وفعالية.