الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة الفئات التي ستُعفى من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن توجه الدولة لتخفيف العبء عن بعض الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا، وضمان توفير فرص التعليم للجميع دون عوائق مادية.

إعفاء أبناء شهداء الثورة وأصحاب المعاشات من المصروفات

أكدت الوزارة أن أبناء شهداء ثورة 25 يناير سيكونون من ضمن الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية، إلى جانب أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، شريطة تقديم ما يُثبت استحقاقهم لهذا الإعفاء.

الطلاب الأيتام والملتحقون بدور الرعاية ضمن الفئات المستفيدة

شمل القرار أيضًا إعفاء الطلاب الأيتام من الأب، وكذلك الطلاب المقيمين في دور الرعاية الاجتماعية، من المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي المقبل، في خطوة لدعم الأيتام وتمكينهم من استكمال تعليمهم بدون عوائق مالية.

دعم لأبناء المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة

أشارت وزارة التعليم إلى أن أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل سيتم إعفاؤهم كذلك، إلى جانب أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المكفوفين، وكذلك الطلاب الذين لديهم إعاقات جسدية أو ذهنية، وهو ما يعكس حرص الدولة على دمج ذوي الهمم في العملية التعليمية بشكل فعّال.

إعفاء خاص لأبناء المفرج عنهم وطلاب المناطق الحدودية

شمل القرار إعفاء أبناء الذكور الذين تم الإفراج عنهم حديثًا من السجون، بشرط ألا يكون لديهم مصدر دخل ثابت، على أن يتم التحقق من الحالة المادية من خلال بحث اجتماعي يجريه الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما تم التأكيد على إعفاء طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، من المصروفات.

مدارس التربية الخاصة والتعليم المجتمعي ضمن القرار

تضمنت قائمة الإعفاءات أيضًا الطلاب المقيدين بمدارس التربية الخاصة، سواء الفكرية أو السمعية أو البصرية، ومدارس الفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال في ظروف صعبة، بالإضافة إلى الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالتعليم النظامي، مع الإشارة إلى أن الإعفاء لا يشمل الرسوم التي تُحدد بقوانين خاصة.

استثناءات خاصة من رسوم "قادرون باختلاف" والتأمين

أوضحت الوزارة أن طلاب مدارس التربية الخاصة يُعفون من سداد رسم "قادرون باختلاف"، كما يتم إعفاء الفئات المشمولة بالقرار من سداد أقساط التأمين المدرسي، ما يُعزز من شمولية الدعم لهذه الفئات دون تحميلها أي أعباء إضافية.

إيصال المصروفات شرط أساسي في ملف التقديم

شددت وزارة التعليم على ضرورة تقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية ضمن الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدرسة، بالنسبة للطلاب غير المشمولين في قرارات الإعفاء، باعتباره أحد المسوغات الأساسية للقبول.

أفادت الوزارة بأن حساب تنمية الموارد بوزارة التعليم سيتولى سداد الرسوم المقررة قانونًا نيابة عن الطلاب في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رمادة، وكذلك طلاب شمال سيناء، ضمن خطة الدولة لدعم التعليم في المناطق الحدودية والنائية.

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