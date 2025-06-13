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إلغاء الأحياء وتعديل الكيمياء والفيزياء.. "التعليم" ترد على شائعات بشأن منهج 2 ثانوي

11:58 ص الجمعة 13 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب - مصراوي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تردد بشأن إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي، لتدرس فقط كمادة تخصصية في الصف الثالث الثانوي لشعبة علمي علوم، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أن ما تردد بشأن تغيير منهجي الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي، بإضافة أجزاء أساسية من منهج الصف الأول الثانوي القديم، بهدف تقوية الخلفية العلمية للطلاب، لا أساس له من الصحة.

وأشارت إلى أنه سيتم تعديل منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي 2026 / 2027، ليشمل موضوعات رئيسية من منهجي الصفين الأول والثاني الثانوي السابقين.

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وزارة التربية والتعليم إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي الصف الثالث الثانوي
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