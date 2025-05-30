أبرز المعلومات عن نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

تبدأ غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وسط استعدادات مكثفة من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.

تطبيق نظام البوكليت بأربعة نماذج موحدة

وتُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام وفق نظام البوكليت، الذي يعتمد على إعداد أربعة نماذج امتحانية متكافئة في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة، لكنها تختلف في ترتيب الأسئلة، وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحد من ظاهرة الغش.

ويعد نظام البوكليت بمثابة دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة خلال الامتحانات، وهو لا يتضمن تغييرًا في نمط الأسئلة، لكنه يساهم في تقليل فرص الغش داخل اللجان أو خارجها.

كيف يعمل نظام البوكليت؟

ويستند النظام إلى المواصفات التي يُعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت سارية في السنوات السابقة.

التجارب السابقة لنظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

هذا النظام كان قد تم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، كما تم تجربته في امتحانات الشهادة الإعدادية في الترم الأول بعدد من المحافظات، مثل الدقهلية وبورسعيد والبحيرة وأسوان والوادي الجديد، قبل أن يُعلن اليوم عن تعميمه في جميع المحافظات.

كان مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف السبب وراء عدم اعتماد نظام امتحانات البوكليت في الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض المديريات التعليمية لم تتمكن من تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، بما في ذلك جاهزية آلات طباعة البوكليت، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بإلغاء تطبيقه في تلك المحافظات.

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