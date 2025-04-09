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ننشر نماذج امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

03:50 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن بدء نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة الهندسة، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية للصف الثالث الإعدادي

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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