توقيع بروتوكول تبادل طلابي بين مدارس نرمين إسماعيل ومجموعة GSD الإسبانية

كتب - أحمد الجندي:

وقّعت مدارس نرمين إسماعيل (NIS) بروتوكول تبادل طلابي رسميًا مع مجموعة Gredos San Diego (GSD)، وهي أكبر مؤسسة تعليمية تعاونية في إسبانيا.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتورة نرمين إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مدارس NIS، وخوسيه لويس ميرندا مارتينيز، رئيس مجموعة GSD التعليمية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدكتورة نرمين إسماعيل المتواصلة لربط التعليم المصري بالمنظومات التعليمية العالمية، وفتح آفاق جديدة لطلاب NIS، من خلال التبادل الثقافي، وتنمية قيم المواطنة العالمية، وإتاحة تجارب تعليمية ثرية داخل مصر وخارجها.

ويُعد هذا البروتوكول خطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي تقودها الدكتورة نرمين إسماعيل، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتوسيع فرص الطلاب لاكتساب مهارات عالمية، حيث كانت ولا تزال رائدة في مجال التعليم على مدار أكثر من خمسين عامًا، أسهمت خلالها بخبرتها الواسعة ورؤيتها المتطورة في إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع العالم بثقة وتميز.

وفي هذا السياق، وجه السفير إيهاب أحمد بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا، دعوة رسمية للدكتورة نرمين إسماعيل لحضور حفل عشاء بمقر إقامته.

وخلال اللقاء، دار حوار ثري بين السفير والدكتورة نرمين حول القيم التعليمية في الثقافة الإسبانية، حيث أعرب عن دعمه الكامل لمبادرة NIS، وأشاد بما تقدمه من نموذج تعليمي راقٍ يحظى بالاحترام والتقدير من كبار مسؤولي التعليم وسفراء مصر في الدول التي تزورها.