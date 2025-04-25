استياء أولياء أمور بعد تقديم مواعيد امتحانات النقل بالمدارس

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعديل مواعيد عقد امتحانات النقل بالمدارس، استياء بعض أولياء الأمور.

يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التعليم تقديم الامتحانات لتعقد يوم الـ 21 من مايو، بعد أن كان مقررا لها 24 من الشهر نفسه.

وعبر العديد من أولياء الأمور عن غضبهم من هذا التغيير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القرار أضاف عبئًا إضافيًا على الطلاب وأسرهم.

شكاوى أولياء الأمور على فيس بوك

جاءت الشكاوى عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

قالت نشوى الشرقاوي: "أطول وأسوأ سنة دراسية مرت علينا والله، أرهقتنا حرام عليكم".

وأضافت إسراء الهواري: "أسوأ سنة دراسية مرت علينا".

بينما قالت مريم ملك: "أطول سنة، زهقنا والعيال كرهت التعليم، وارهقنا ماديًا ومعنويًا، وكل شيء بجد ".

وعبرت ياسمين ثروت عن استيائها قائلة: "الله حرام، نخلص امتحان الشهر و أسبوع ونمتحن آخر السنة، مكتوب غير إجباري تطبيقه على الكل، ربنا يستر".

وفي نفس السياق، قال زياد أحمد: "والله زهقتونا، يعني آخر كلام الامتحانات يوم 24 ولا 22 ولا 21، ولا إيه بالظبط؟ على السنة اللي الوزير ربنا يسامحه عامله فينا وفي عيالنا".

مزيد من ردود الفعل

تواصلت ردود الفعل الغاضبة بين أولياء الأمور، حيث يعتبرون أن تعديل مواعيد الامتحانات تسبب في توتر كبير للطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى الضغط النفسي والمادي الناتج عن هذه التغييرات غير المتوقعة.

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