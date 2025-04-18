جدل بين أولياء الأمور بعد إعلان التعليم أسماء الطلاب المفصولين بسبب الغياب

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت عدد من المدارس عن قوائم بأسماء الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب المقررة قانونًا، مطالبة أولياء الأمور بسرعة التوجه إلى أقرب مكتب بريد لإنهاء إجراءات إعادة القيد، حتى لا يُحرم الطلاب من أداء امتحانات شهر أبريل.

وقد أثار هذا القرار حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور الذين اعتبروا أن القرار جاء دون مراعاة للظروف التعليمية الصعبة التي تواجهها المدارس.

أولياء الأمور يشكون من سوء الأوضاع التعليمية

وجاءت الشكاوى من أولياء الأمور عبر جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، حيث انتقدوا قرار الفصل بسبب الغياب في ظل ما وصفوه بـ"القصور الكبير في العملية التعليمية داخل بعض المدارس الحكومية".

وعلّقت إحدى الأمهات قائلة: "نروح بقى ندور على أسامي ولادنا ولا إيه... سبحان الله العظيم"، معبرة عن حيرتها تجاه القرار المفاجئ بفصل الطلاب.

وأشارت فاطيما فتحي، أدمن جروب حوار مجتمعي، إلى أن غياب المعلمين هو السبب الأساسي في عدم انتظام أبنائهم بالمدرسة، قائلة:

"إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع، ولادنا تروح مفيش مدرسين، بيضربوا في بعض، ونغيبهم عشان ميحصلش مشاكل، يبقى في فصل! الواحد مبقاش عارف يريح مين على حساب مين".

من جهتها، انتقدت إحدى الأمهات ما وصفته بـ"الفوضى الإدارية"، قائلة: "للأسف قلة المعلمين والعمال والإداريين خلت المدارس الحكومية بقت مولد"، في إشارة إلى العشوائية داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وأضافت أخرى: "طالما في عجز في المعلمين، يبقى نقلل المناهج وعدد حصص كل مادة لحين سد العجز".

وطالب أولياء الأمور بـإعادة النظر في آلية احتساب الغياب للطلاب، خاصة في المدارس التي تعاني من نقص الكوادر التعليمية، مؤكدين أن الطلاب لا يتغيبون بإرادتهم، بل نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم مثل غياب المعلمين وتوقف الحصص الدراسية.

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