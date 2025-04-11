طلاب يرقصون على فيديو "رورو البلد" داخل الفصل.. و"التعليم" تحقق

كتب- أحمد الجندي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، يُظهر مجموعة من طلاب إحدى المدارس أثناء تشغيلهم فيديو للبلوجر المعروفة "رورو البلد" على السبورة الذكية داخل أحد الفصول الدراسية، وقد ظهر الطلاب وهم يرقصون على أنغام الأغنية المصاحبة للفيديو وسط أجواء من المرح.

تفاعل ساخر على مواقع التواصل

ولقي الفيديو المتداول تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وتنوعت التعليقات بين السخرية والانتقاد، حيث اعتبر البعض أن المشهد يعكس غياب الرقابة داخل المدارس، بينما رآه آخرون مجرد تصرف عفوي من طلاب في سن المراهقة.

الوزارة تفتح تحقيقًا في الواقعة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه جاري فحص الفيديو المتداول للتحقق من صحته.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم تحديد توقيت تصوير الفيديو، إضافة إلى تحديد مكان الواقعة بدقة.

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