فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2025

07:00 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

طلاب الصف الرابع الابتدائي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الانجليزية.

  • يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الرياضيات.
  • جدول امتحانات شهر مارس للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائيى 2

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تُعلن تكليف معلمي المواد القانونية لتغطية العجز في المواد التجارية

وزارة التعليم العالى تعلن نتائج مسابقة "معًا" للأفلام القصيرة

تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الصف الرابع الابتدائي مواعيد امتحانات شهر مارس الصف الرابع الابتدائي 2025 مديرية التعليم بالمنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان