مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الانجليزية.

يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الرياضيات.



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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025