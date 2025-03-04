مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2025
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.
وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:
- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.
- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الانجليزية.
- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الرياضيات.
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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025
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