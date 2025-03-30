تفاصيل توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تنوع الأسئلة في الورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني 2025.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة 85% من الأسئلة ستكون من نوع الاختيار من متعدد، بما يعادل 20 درجة من إجمالي درجات الاختبار.

كما شددت الوزارة على المدارس الثانوية بضرورة تخصيص 15% من الأسئلة للمقالات القصيرة، بحيث تتضمن سؤالين مقاليين، كل منهما بدرجتين، بإجمالي 4 درجات، مشيرة إلى أن هذه النسبة تطبق على مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، مع إمكانية اختلافها حسب طبيعة كل مادة دراسية.

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