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توزيع مناهج الصف الأول الابتدائي بالترم الثاني 2025

06:30 ص السبت 01 مارس 2025
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة توزيع المناهج الدراسية للترم الثاني لعام 2025 لطلاب صفوف النقل، التي تشمل طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي.

موعد تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي "الترم الثاني"

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي الحالي في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025.

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وزارة التربية والتعليم توزيع مناهج الصف الأول الابتدائي الترم الثاني 2025 خريطة توزيع المناهج الدراسية
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