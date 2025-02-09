"التعليم"تعلن عن منحة دراسية بالمدرسة الألمانية بالجونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن المنحة الدراسية المقدمة من المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، والمخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2025، وتعطي المنحة الأولوية للطلاب من الأسر محدودة ومعدومة الدخل، مع الأفضلية لمستفيدي المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة".

وأوضحت الوزارة أن المنحة تغطي المصروفات الدراسية بالكامل، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة في سكن الطلاب طوال فترة الدراسة، وفقًا لمعايير القبول المحددة.

شروط القبول بالمنحة:

• الحصول على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2025.

• اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها المدرسة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس.

• اجتياز الفحص الطبي الذي يؤكد خلو الطالب من الأمراض المعدية والمزمنة.

• إثبات وجود احتياج مادي لأسرة الطالب.

مواعيد الجلسات التعريفية حول المنحة:

ستُعقد جلسات تعريفية عن المدرسة والمنحة المقدمة عبر تطبيق “Zoom” في التواريخ التالية:

• الخميس 27 فبراير 2025.

• الخميس 6 مارس 2025.

• الخميس 13 مارس 2025.

• الخميس 20 مارس 2025.

• الخميس 27 مارس 2025.

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