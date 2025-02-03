نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة مجانًا.. استعلم الآن برقم الجلوس

كتب- محمد نصار:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

ويمكن الحصول على النتيجة الآن بشكل مجاني من خلال إدخال رقم الجلوس عبر الرابط التالي للحصول على النتيجة، من هنا.



وكان قد اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أمس الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح 72.94%، مما يعكس مستوى أداء الطلاب في الامتحانات.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 199,357 طالبًا وطالبة، بينما حضر منهم 195,316، ونجح 142,465 طالبًا وطالبة.

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