توزيع مناهج الصف الثالث الابتدائي بالترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة توزيع المناهج الدراسية للترم الثاني لعام 2025 لطلاب صفوف النقل، التي تشمل طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2024/2025.

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

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