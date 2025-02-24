بسبب الموجة شديدة البرودة.. أولياء الأمور يطالبون بتأجيل التقييمات الأسبوعية لبرودة الطقس

كتب- أحمد الجندي:

طالب العديد من أولياء الأمور بتأجيل التقييمات الأسبوعية في المدارس، نظرًا لبرودة الطقس الشديدة ومعاناة الطلاب في ظل الأجواء الباردة معربين عن قلقهم بشأن تأثير الطقس السيئ على صحة أبنائهم، مؤكدين أن العديد من الطلاب يعانون من أمراض صحية مثل الحساسية و مشاكل التنفس التي تزداد سوءًا مع النزول في هذه الظروف.

و جاءت تعليقات أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي في التعليم والتي منها:

قالت إحدى أولياء الأمور:هو في ظل الأجواء الأوروبية اللى بنعشها الأسبوع ده مش كان أولى بالوزارة إنها تأجل تقيم الأسبوع دة بدل ما الولاد هينزلوا وفي منهم مرضى حساسيه صدر وفي اللى تعبان أكتر وبنزوله هيزيد تعبه".

وأضافت أخرى قائلة: "نتمنى أن يتم رفع الغياب لهذا الأسبوع فقط، فأنا كأم أخشى على صحة أولادي من هذا البرد القارس."

"وأضافت ولي أمري:" أولى ابتدائي نزلوا عشان التقييمات اليوم والولاد تعبانين و ماشيين على جلسات التنفس والله العظيم".



من جهتها، تحدثت ولي أمر أخرى عن تزايد التركيز على اكتمال الكشاكيل وورق التقييمات بدلاً من الاهتمام بحالة الطلاب، وقالت: " المدرسين بقوا مهتمين بأن الكشاكيل و ورق التقييمات يبقى كامل و بس و الرد عشان بيعدى علينا تفتيش ومتابعة ولازم كله حاجة تبقى تمام و موجودة و خلاص".

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية

"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على إنشاء جامعتين بالمنصورة وسوهاج