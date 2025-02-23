مدير تعليم القاهرة تفاجئ مدارس الوايلي بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة الوايلي التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من انضباط العملية التعليمية داخل المدارس.

متابعة انتظام الدراسة بمدارس المرحلة الابتدائية

استهلت " إبراهيم" جولتها بزيارة مدرسة الأندلس الابتدائية، حيث تابعت تنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام الفصل الدراسي، كما تحققت من نسبة كثافة الفصول ومدى التزام المدارس بالإجراءات التربوية، ووجهت بضرورة إعداد برامج دعم للطلاب ضعاف القراءة لتحسين مستواهم.

وأكدت مدير تعليم القاهرة خلال الزيارة على أهمية دور المعلمين في متابعة الواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية بانتظام، مشددة على تطبيق قرار أعمال السنة، وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لضمان بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

تفقد مدارس التعليم الفني وتشجيع الطلاب

وخلال الجولة، توجهت إلى مدرسة العباسية الميكانيكية الثانوية بنين، حيث تفقدت سير العملية التعليمية داخل الفصول، كما زارت ورش التركيبات والآلات الكهربائية، واطلعت على أعمال الطلاب. وأكدت على أهمية الجد والاجتهاد في التعليم الفني، مشيرة إلى دوره الحيوي في نهضة الدول وتقدمها.

واختتمت مدير تعليم القاهرة جولتها بزيارة مدرسة الأهرام الصناعية الثانوية بنين، حيث تابعت طابور الصباح، الذي تميز بالحماس والانضباط، إلى جانب العروض الرياضية التي قدمها الطلاب، كما أجرت حوارًا مفتوحًا معهم حول أهمية التعليم الفني ومدى استفادتهم من الورش العملية، مشيدة بالجهود المبذولة لتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

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