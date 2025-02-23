بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" و"الأمديست" لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي

كتب- أحمد الجندي:

وقّع صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية، ضمن مشروع "أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج"، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا، في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب المصري ورفع كفاءته لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولي.

يأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لدعم التعليم والتدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب بما يتماشى مع التطورات العالمية في سوق العمل الدولي.

وقالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريب واختبارات معتمدة عالميًا في أكثر من 40 لغة، بما يتجاوز اللغة الإنجليزية، لتأهيل الشباب لمتطلبات العمل في الأسواق الدولية.

وأضافت " شرف" في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن البروتوكول يشمل إنشاء مراكز تدريب واختبارات معتمدة في جميع أنحاء الجمهورية، تتيح للطلاب والخريجين فرص الحصول على شهادات دولية معترف بها، ما يعزز قدرتهم التنافسية في مختلف القطاعات المهنية، خاصة في ظل تلقيهم تأهيلا احترافيا معتمدا للغات الأجنبية مع هيئة دولية متخصصة مثل الأمديست.

وأكدت «شرف» أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير العالمية، ويعد خطوة محورية في تمكينهم من تحقيق مستقبل مهني واعد داخل مصر وخارجها، ويأتي تأهيل الشباب في اللغات الأجنبية ضمن منظومة عمل ينتهجها صندوق تطوير التعليم لتأهليهم لسوق العمل الدولي من خلال «أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج» التابعة للصندوق.

ومن جانبها، أعربت شاهيناز أحمد، مدير هيئة الأمديست في مصر، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن المشروع سيوفر للشباب الأدوات اللازمة لاكتساب الكفاءة اللغوية المطلوبة عالميًا، ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مسيرتهم المهنية.

وأوضحت أن «هيئة الأمديست» هي منظمة أمريكية غير ربحية، تأسست عام 1951، وهي تُعنى بأنشطة التعليم والتدريب والتطوير الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية والتدريبية، بما في ذلك برامج تعلم اللغة الإنجليزية وتطوير المهارات اللغوية، وتوفير منح دراسية وبرامج التبادل الأكاديمي، كما توفر الاختبارات الدولية المعتمدة، مثل TOEFL وGRE وSAT وغيرها، بالإضافة إلى التدريب المهني وبناء القدرات لتحسين فرص الشباب في سوق العمل.

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