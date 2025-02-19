نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

كرم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة عزة محمد عبد الرحمن، بمدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات بالقاهرة ، تقديراً لتفانيها في أداء واجبها، وذلك بعد تعرضها لإصابة بتر اصبعها أثناء مراقبتها لامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول، بعد تصديها لمحاولة غش من قبل طالب أثناء امتحان الدراسات الإجتماعية، وأثناء خروج الطالب قام بغلق الباب على أصبع المعلمة مما أدى إلى بتر اصبعها ، وواصلت أداء رسالتها في المراقبة على الامتحانات رغم الحادث المؤسف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطالب.

وأكد "الزناتي" خلال التكريم على أن النقابة تقف بجانب معلميها وتقدر جهودهم وتضحياتهم من أجل العملية التعليمية، مشددًا على أن النقابة تساند كل معلم ومعلمة يؤدي رسالته بإخلاص رغم التحديات .

وأعربت المعلمة عزة محمد عبد الرحمن عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أنها ستواصل أداء رسالتها التعليمية رغم التحديات، وأن هذا التقدير يعكس اهتمام النقابة بحقوق ودعم المعلمين في جميع الأوقات.

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