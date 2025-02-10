ننشر توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي بالترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة توزيع المناهج الدراسية بالترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل التي تتضمن طلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول الابتدائي حتي الصف السادس الابتدائي 2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2025

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.



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