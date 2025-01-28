وزير التعليم يزور برلين لتعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي

كتب- أحمد الجندي:

يتوجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الموافق الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يعقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين الألمان، لبحث تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي.

تستهدف الزيارة بحث آليات التعاون المشترك للاستفادة من سياسات التعليم الألمانية ومبادرات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين جودة التعليم، كما تتضمن المباحثات سبل دعم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز تدريب معلمي اللغة الألمانية، واستعراض التجارب الناجحة في النظام التعليمي الألماني للاستفادة منها في تطوير التعليم المصري.

ومن المقرر أيضًا أن يتم بحث تعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب من البلدين، بما يسهم في تعميق العلاقات التعليمية والثقافية بين مصر وألمانيا.

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