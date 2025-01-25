”سيدة الديوان”.. شيرين حمدي تنهي مسيرة 7 سنوات من العمل بمكتب وزير التعليم

كتب- أحمد الجندي:

اعتذرت شيرين حمدي عن الاستمرار في منصبها كمستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بعد مسيرة حافلة استمرت 7 سنوات.

وعملت " حمدي "في منصبها منذ تولي الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم، وحققت خلال هذه الفترة حضورًا بارزًا وإدارة حكيمة تحت قيادة ثلاثة وزراء مختلفين، ما جعلها تُلقب بين العاملين في الوزارة بـ"سيدة الديوان" و"المرأة التي تقف خلف الوزير".

وإلى جانب عملها بمكتب الوزير، تشغل شيرين حاليًا منصب مدير عام مدارس بورسعيد للغات والدولي بالزمالك، كما تولت سابقًا إدارة مدرسة الحرية للغات. عُرفت بحسن إدارتها ومرونتها في التعامل، مما أكسبها حب واحترام زملائها والعاملين معها، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في العمل الإداري.



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