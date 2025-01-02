وزير التعليم العالي لـ "مصراوي": إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة

كتب - عمر صبري:

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن.

وقال "عاشور"، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، إن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب التطورات في سوق العمل، مما يبرز الارتفاع الكبير في إقبال الطلاب عليها، ويعكس تغيرًا إيجابيًا في نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم.

وأوضح: في الوقت الحالي هناك 12 جامعة تكنولوجية تضم 58 برنامجًا دراسيًا يتطلبها سوق العمل، وتأتي في وقت شهد فيه التعليم الفني والتقني تطورًا ملحوظًا خاصة في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن قطاع التعليم الفني والتقني شهد تزايدًا كبيرًا في أعداد الطلاب، وأن عام 2024-2025 شهد أيضًا اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحرص على تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية لتلعب دورًا حيويًا عبر البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتابع وزير التعليم العالي: ملتزمون من خلال الإصلاح المستمر والاستثمار برفع مستوى التعليم الفني والتقني ليصل إلى المعايير الدولية بما يُلبي احتياجات سوق العمل المُتطور.

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