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فيديو.. مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي مع "أشطر"

04:43 م السبت 28 ديسمبر 2024

مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي مع ''أشطر''

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كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم السبت، عن مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي، وذلك قبل أيام من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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مصراوي و أشطر مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الصف الثالث الابتدائي
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