"أمور مصر": تعديلات جداول الامتحانات تثير القلق بين الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة أسرية، إن التعديلات المتكررة على جداول الامتحانات التي تقوم بها بعض الإدارات التعليمية تسببت في حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور مؤكده على أن هذه التعديلات تجعل الطلاب في حيرة بشأن الاستعداد النفسي والأكاديمي للامتحانات.

القلق من الجداول المفبركة

وأوضحت "الحزاوي" أن كثرة التعديلات أوجدت مناخًا لتداول جداول مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من ارتباك الطلاب مؤكدة على شكاوى أولياء الأمور في محافظة الجيزة من عدم وجود جدول امتحانات واضح ومفصل حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة ستعلن الجداول الرسمية في وقت لاحق.

نصائح لأولياء الأمور

وناشدت "الحزاوي" أولياء الأمور بعدم الاعتماد على المصادر غير الموثوقة للحصول على المعلومات، ودعتهم إلى اللجوء للصفحات الرسمية مثل صفحة وزارة التربية والتعليم أو مجلس الوزراء والمديريات التعليمية.

دور أولياء الأمور في دعم الأبناء

اختتمت "الحزاوي" حديثها بالدعوة إلى الابتعاد عن القلق والخوف الذي يؤثر سلبًا على الطلاب، مشددة على أهمية دور أولياء الأمور في طمأنة الأبناء وتشجيعهم من خلال:

- توفير بيئة دراسية مناسبة.

- تنظيم الوقت عبر وضع جدول دراسي.

- تشجيع الطلاب على حل التدريبات السابقة وتفادي الأخطاء.

- التركيز على التغذية السليمة والابتعاد عن المنبهات.

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