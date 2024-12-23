فيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "ما السر" للصف السادس الإبتدائى مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الاثنين، عن شرح مادة اللغة العربية درس "ما السر" للصف السادس الإبتدائي.

31 ديسمبر.." التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم لامتحانات نصف العام لطلاب الخارج

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا مهمًا للطلبة المصريين في الخارج بخصوص التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024،2025، مؤكدة على أنه سيتمّ غلق باب التسجيل على الموقع يوم الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت الوزارة، أنه على أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن أو لم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه على أولياء الأمور الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم على الموقع.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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