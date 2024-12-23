فيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "استماع كن ولا تكن" للصف السادس الإبتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الاثنين، عن شرح مادة اللغة العربية درس "استماع كن ولا تكن" للصف السادس الابتدائي.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. تعرف على التفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025

وأوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام تستمر لمدة 15 يوما حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل، كما أن يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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