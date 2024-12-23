"التعليم تقرر تصحيح امتحانات منتصف العام 2025 يومياً

كتب- أحمد الجندي:

وجهت المديريات التعليمية ، تعليمات إلي الإدارات التعليمية والمدارس بشأن امتحانات منتصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالتزامن مع بدء امتحانات منتصف العام في يناير 2025.

وأوضحت المديريات التعليمة، أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال لجان النظام والمراقبة لكل مدرسة وذلك استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأكدت المديريات التعليمية، على الإدارات والمدارس بأن يكون التصحيح لأعمال الامتحانات يومياً لكل مادة بعد الانتهاء من أداء الامتحان المادة.

موعد امتحانات منتصف العام 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، حيث تبدأ 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

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